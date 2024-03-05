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5 марта, 03:59

Медведев узнал имена потенциальных соперников по второму кругу турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который начнет выступление на турнире ATP в Индиан-Уэллсе со второго круга, узнал имена своих потенциальных соперников.

По итогам жеребьевки основной сетки турнира Медведев сыграет с победителем матча первого круга Флавио Коболли (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Россиянин Павел Котов в первом круге встретится с чилийцем Алехандро Табило. Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые начнут выступление на турнире со второго круга, узнают своих соперников позднее.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 17 марта.

Теннис
Даниил Медведев
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