ATP вернула Рублеву более 150 тысяч долларов после дисквалификации на турнире в Дубае

Апелляционный комитет ATP рассмотрел жалобу россиянина Андрея Рублева на дисквалификацию в полуфинале турнира в Дубае.

Пятая ракетка мира получил обратно призовые в размере более 150 тысяч долларов. ATP вычел с россиянина лишь около 37 тысяч долларов. Сегодня стало известно, что Рублеву также вернули 200 очков за победу в четвертьфинале турнира в Дубае.

«В процессе апелляции учитывались показания игрока, должностных лиц, а также обзор всех доступных видео- и аудиоматериалов.

Апелляционный комитет пришел к выводу, что потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир в этом случае будет непропорциональной», — цитирует представителя ATP INews.

В ATP заявили, что полные санкции были бы непропорциональными.

Ранее сообщалось, что Рублев после дисквалификации потеряет все очки и призовые за неделю.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

«Он не заслужил дисквалификацию». Теннисный мир вступился за Рублева