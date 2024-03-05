Мама Циципаса рассказала, как теннисист в Мельбурне показал ей место, где его дед выиграл Олимпиаду-1956

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала, как сын во время Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне показал ей место, где его дед выиграл Олимпиаду-1956.

— О золотой Олимпиаде в Мельбурне ваш папа что-то рассказывал?

— И очень много! Как на пароходе из Австралии возвращались, а потом во Владивостоке на поезд пересели — и ехали через всю страну. Как выходили на каждой станции, и их пытались напоить-накормить, и, естественно, поили не только чаем. Как он уже дождаться не мог, когда до Москвы, наконец, доедут... Но более интересную историю про Мельбурн расскажу вам я.

Когда Степан поехал туда играть во второй или третий раз (в первый я с ним не летала — не было финансовых возможностей), он показал себя молодцом, докой в тех вещах, которые ему интересны. В них он хочет докопаться до самых мелочей. Однажды мы вышли с арены, где проходит Australian Open, и он говорит: «Пошли». Куда, думаю?

Мы перешли мост и подошли к какому-то месту. Тут сын показывает: «Мама, вот здесь был стадион, где дедушка Олимпиаду выиграл». К сожалению, больше арены на том месте нет, а есть парковка, вокруг — зеленые насаждения. Но самое главное — мы стояли на месте, где мой папа и дедушка Степы стал олимпийским чемпионом!

— Значит, настолько старшему сыну это важно?

— Да, ему важно было найти именно это место. Он не собирался просто ходить и гулять, у него не было для этого времени. Но на это он нашел бы его всегда. Мне было очень приятно.