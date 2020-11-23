Медведев: «Рад, что удалось закрыть последний Итоговый турнир в Лондоне российским флагом»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP. В финале россиянин победил австрийца Доминика Тима.

— Не знал, что Николай Давыденко комментировал мой матч, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. — Это очень круто, потому что он был первым, кто победил здесь в Лондоне. Мне тогда было 13 лет. Он всех разбомбил, показал нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть последний Мастерс в Лондоне российским флагом.

— Какие были эмоции на последнем гейме?

— Всегда легче завершить на приеме. Было 15:30, Доминик просто все три мяча со всей силы попал. Думаю, ладно, надо подавать. Мне кажется, я подал самую сильную подачу за турнир. Я знал, что в любом случае надо со всей силы подавать, за счет этого я и выиграл четыре очка.