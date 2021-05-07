Медведев: «Рад, что получается быстро восстановиться после коронавируса»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции. Он сдал положительный тест 13 апреля и пропустил «Мастерс» в Монако.

«Я продолжу тренироваться и прилагать все усилия для победных матчей. Очень рад, что получается достаточно быстро восстановиться после COVID-19. Надеюсь буду себя чувствовать все лучше и лучше как на, так и вне корта. Спасибо Mutua Madrid Open, увидимся в следующем году», — написал Медведев в Instagram.

6 мая Медведев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в матче третьего круга турнира ATP в Мадриде — 6:4, 6:7 (2:7), 1:6.