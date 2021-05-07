Рууд обыграл Бублика в четвертьфинале турнира в Мадриде

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил представителя Казахстана Александра Бублика (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и девять минут. В полуфинале норвежец сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Кристиан Гарин (Чили).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:1