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Рууд обыграл Бублика в четвертьфинале турнира в Мадриде

21:23
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил представителя Казахстана Александра Бублика (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и девять минут. В полуфинале норвежец сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Кристиан Гарин (Чили).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:1

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