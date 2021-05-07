Рууд обыграл Бублика в четвертьфинале турнира в Мадриде
21:23
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил представителя Казахстана Александра Бублика (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и девять минут. В полуфинале норвежец сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Кристиан Гарин (Чили).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:1
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