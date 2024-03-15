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15 марта, 09:20

Медведев повздорил с Руне, который пробил в него мячом у сетки

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен поведением датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:4) во время матча 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Во втором сете после удара Руне мяч пролетел рядом со стоявшим у сетки Медведевым. После этого датчанин извинился, подняв руку. Медведев же остался стоять у сетки, а затем ушел к линии, показав жестом, что следит за своим соперником. Судья на вышке сказал россиянину, что видел, как Руне извинился. Затем датчанин подошел к Медведеву и пожал ему руку.

После игры Медведев сказал Руне, что не услышал от него извинений.

«Нет причин говорить об этом», — сказал датчанин.

Следующим соперником Медведева будет американец Томми Пол.
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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