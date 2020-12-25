Медведев посмеялся над своими неудачами на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев иронично ответил на вопрос о планах на будущее. Официальный аккаунт спросил теннисиста, чего он хотел бы достичь в 2021 году.
«Может, выиграть матч на Roland Garros?» — ответил Медведев.
Медведев принимал участие в четырех розыгрышах Открытого чемпионата Франции и во всех проигрывал уже в первом круге.
В голосовании журналистов «СЭ» Медведев был назван лучшим спортсменом 2020 года.
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