Медведев посмеялся над своими неудачами на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Даниил Медведев иронично ответил на вопрос о планах на будущее. Официальный аккаунт спросил теннисиста, чего он хотел бы достичь в 2021 году.

«Может, выиграть матч на Roland Garros?» — ответил Медведев.

Медведев принимал участие в четырех розыгрышах Открытого чемпионата Франции и во всех проигрывал уже в первом круге.

В голосовании журналистов «СЭ» Медведев был назван лучшим спортсменом 2020 года.