По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера, открытие.

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2020. Им стал теннисист Даниил Медведев.

2020-й первая ракетка России и лидер национальной сборной завершил победой на Итоговом чемпионате в Лондоне. 24-летний теннисист принес нашей стране первый за 11 лет титул на этих престижных соревнованиях и стал первым игроком в истории, одолевшим в ATP Finals первых трех номеров мирового рейтинга.

Лучший спортсмен России-2020. Топ-10.

Полный расклад в голосовании по спортсмену года — в конце материала.

Также названы: команда года — сборная России по лыжным гонкам, тренер — Абдулманап Нурмагомедов, легионер — Никола Влашич, открытие — Андрей Рублев, разочарование — выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Команда года-2020.

Тренер года-2020.

Легионер года-2020.

Открытие года-2020.

Разочарование года-2020.

Кто за кого

Руслан Абушкин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Косторная. 3. Жирков. 4. Кучеров. 5. Дзюба. Команда: «Локомотив», футбол. Тренер: Семин. Легионер: Крыховяк. Открытие: Соболев. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Артем Агапов — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Нурмагомедов. 4. Большунов. 5. Василевский. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Черевченко. Легионер: Норманн. Открытие: «Роспотребнадзор-чемпионат России по футболу». Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Виталий Айрапетов — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Большунов. 4. Василевский. 5. Жирков. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Константин Алексеев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Кулижников. 4. Нурмагомедов. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Сорина. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Дмитрий Аленичев, колумнист «СЭ» — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Василевский. 5. Квят. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: -. Легионер: Влашич. Открытие: -. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Павел Алешин — Cпортсмены: 1. Кулижников. 2. Сидорова. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Медведева. Команда: женская сборная России по гандболу. Тренер: Винер. Легионер: -. Открытие: Трусова. Разочарование: «Зенит», футбол.

Максим Алланазаров — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Рублев. 5. Ян. Команда: «Спартак», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: Дзюба.

Денис Аль-Юсифи — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Нурмагомедов. 4. Кучеров. 5. Ал.Миранчук. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Барриос. Открытие: Кучаев. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Андреев — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Воронина. 4. Кулижников. 5. Нурмагомедов. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Никитин. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: сборная России по биатлону.

Илья Андреев — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Большунов. 3. Нурмагомедов. 4. Ян. 5. Немков. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Яшкин. Открытие: Рублев. Разочарование: «Зенит», футбол.

Антон Бабошин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Нурмагомедов. 4. Логинов. 5. Косторная. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Азмун. Открытие: Рублев. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Сергей Баюшкин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Ян. 3. Ал.Миранчук. 4. Кучеров. 5. А.Аверина. Команда: КПРФ, мини-футбол. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: Мостовой. Разочарование: Черчесов.

Александр Бобров — Cпортсмены: 1. Кулижников. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Туктамышева. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Дорофеев. Легионер: Влашич. Открытие: Чинахов. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Владимир Бузинов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Логинов. 4. Кучеров. 5. Туктамышева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тедеско. Легионер: Жиго. Открытие: Рублев. Разочарование: Черчесов и Дзюба.

Алексей Бузырев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Туктамышева. 3. Загитова. 4. Овечкин. 5. Дзюба. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Влашич. Открытие: Медведев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Виктория Булахова — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Худобин. 4. Ян. 5. Кучеров. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Дзюба. Разочарование: сборная России по футболу.

Кирилл Бурдаков — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Рублев. 5. Непряева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Чинахов. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Аксель Вартанян — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Кучеров. 3. Косторная. 4. Василевский. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Никитин. Легионер: Влашич. Открытие: Сорина. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Тимур Ганеев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Курбанов. 4. Большунов. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: Квят.

Дмитрий Гашев — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Валиева. 5. Туктамышева. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Мусаев. Легионер: Яшкин. Открытие: Валиева. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Гирин — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Кучеров. 3. Василевский. 4. Логинов. 5. Косторная. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Маслов. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Юрий Голышак — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Василевский. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. А.Емельяненко. Команда: «Тамбов», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Крыховяк. Открытие: Кикнадзе. Разочарование: второй тайм «Краснодара» в Севилье.

Никита Горшенин — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Ян. 3. Кулижников. 4. Д.Аверина. 5. Медведев. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Дорофеев. Легионер: Азмун. Открытие: Сидорова. Разочарование: Черчесов.

Елена Григорьевская — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Большунов. 4. Кучеров. 5. Рублев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Азмун. Открытие: Валиева. Разочарование: скандал со Дзюбой.

Дмитрий Грошев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Сергачев. 4. Василевский. 5. Туктамышева. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: Ларионов. Разочарование: Черчесов.

Леонид Деревянко — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Рублев. 3. Медведев. 4. Непряева. 5. Репилов. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Вяльбе. Легионер: Влашич. Открытие: Сорина. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Георгий Довгалло — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Туктамышева. 4. Кучеров. 5. Ал.Миранчук. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Мусаев. Легионер: Крыховяк. Открытие: Рублев. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Андрей Дубовик — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Василевский. 5. Кулижников. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Никитин. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Ольга Егоренкова — Cпортсмены: 1. Д.Аверина. 2. Большунов. 3. Нагорный. 4. Кучеров. 5. Мельникова. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Винер. Легионер: Влашич. Открытие: Медведев. Разочарование: сборная России по футболу.

Анастасия Жданова — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Рублев. 3. Косторная. 4. Большунов. 5. Худобин. Команда: юношеская сборная России по хоккею. Тренер: Москвина. Легионер: Кварацхелия. Открытие: Мозалев. Разочарование: сборная России по футболу.

Андрей Жданюк — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Ян. 3. Нурмагомедов. 4. Большунов. 5. Сидорова. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Хартикайнен. Открытие: Худобин. Разочарование: «Зенит», футбол.

Вячеслав Залевский — Спортсмены: 1. Жирков. 2. Зобнин. 3. Медведев. 4. Акинфеев. 5. Овечкин. Команда: «Локомотив», футбол. Тренер: Николич. Легионер: Влашич. Открытие: Марадишвили. Разочарование: Дзюба.

Михаил Зислис — Спортсмены: 1. Василевский. 2. Кучеров. 3. Панарин. 4. Худобин. 5. Шипачев. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Никитин. Легионер: Яшкин. Открытие: Чинахов. Разочарование: скандал с Дзюбой.

Владимир Иванов — Спортсмены: 1. Большунов. 2. Кулижников. 3. Медведев. 4. Кучеров. 5. Логинов. Команда: женская сборная России по гандболу. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Катникова. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Дмитрий Иванов, колумнист «СЭ» — Спортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Нурмагомедов. 4. Большунов. 5. Туктамышева. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Аскаров. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Олег Иванов, колумнист «СЭ» — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Кучеров. 4. Овечкин. 5. Акинфеев. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Семак. Легионер: Азмун. Открытие: -. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Рустам Имамов — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Рублев. 4. Косторная. 5. Валиева. Команда: «Ак Барс», хоккей. Тренер: Квартальнов. Легионер: Азеведо. Открытие: Усачева. Разочарование: Дзюба.

Дарья Исаева — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Щербакова. 4. Трусова. 5. Туктамышева. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Влашич. Открытие: Сергачев. Разочарование: «Зенит», футбол.

Артем Калинин — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Туктамышева. 4. Джикия. 5. Мариу Фернандес. Команда: Тутберидзе Team. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Нобоа. Открытие: Маслов. Разочарование: сборная России по футболу.

Никита Камышев — Cпортсмены: 1. Загитова. 2. Нурмагомедов. 3. Дзюба. 4. Карпин. 5. Медведев. Команда: ЦСКА, футбол. Тренер: Плющенко. Легионер: Зе Луиш. Открытие: Медведев. Разочарование: Гильерме.

Павел Климовицкий — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Панарин. 4. Большунов. 5. Василевский. Команда: юношеская сборная России по хоккею. Тренер: Бородавко. Легионер: Яшкин. Открытие: Худобин. Разочарование: «Зенит», футбол.

Евгений Козинов — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Василевский. 3. Большунов. 4. Ал.Миранчук. 5. Тырышкина. Команда: «Торпедо», мини-футбол. Тренер: Фомина. Легионер: Клайберн. Открытие: Ляпин. Разочарование: Кикнадзе.

Константин Колмаков — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Василевский. 4. Нурмагомедов. 5. Ал.Миранчук. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Сервара. Легионер: Влашич. Открытие: Евгеньев. Разочарование: сборная России по футболу.

Никита Коновалов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Рублев. 4. Василевский. 5. Кучеров. Команда: Денисьев/Антонов. Тренер: Бородавко. Легионер: -. Открытие: Мазепин. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Вячеслав Короткин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Зобнин. 4. Василевский. 5. Квят. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Тедеско. Легионер: Жиго. Открытие: Пиняев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Олег Кошелев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Овечкин. 4. Косторная. 5. Большунов. Команда: сборная России по хоккею на Кубке Карьяла. Тренер: Сервара. Легионер: Яшкин. Открытие: Валиева. Разочарование: финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

Павел Кошелев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Курбанов. 3. Ян. 4. Кучеров. 5. Рублев. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Слуцкий. Легионер: Джеймс. Открытие: Марадишвили. Разочарование: Черчесов.

Александр Кружков — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Репилов. 3. Кучеров. 4. Косторная. 5. Логинов. Команда: -. Тренер: -. Легионер: Влашич. Открытие: Сергачев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Георгий Кудинов — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Рублев. 4. Василевский. 5. Большунов. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Берг. Открытие: Грачева. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Андрей Кузичев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Нагорный. 4. Рублев. 5. Нурмагомедов. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Жиго. Открытие: Грачева. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Дмитрий Кузнецов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Косторная. 4. Кучеров. 5. Логинов. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Понсе. Открытие: Плющенко. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Оксана Куракина — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Рублев. 4. Нурмагомедов. 5. Туктамышева. Команда: «Спартак», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Нобоа. Открытие: Рублев. Разочарование: сборная России по биатлону.

Андрей Кучмий — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Кучеров. 4. Василевский. 5. Ян. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Владимир Лавский — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Большунов. 4. Логинов. 5. Рублев. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Бородавко. Легионер: Влашич. Открытие: Медведев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Максим Лебедев — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Василевский. 3. Кучеров. 4. Дзюба. 5. Большунов. Команда: ЦСКА, хоккей. Тренер: Ларионов. Легионер: Азмун. Открытие: молодежная сборная России по хоккею. Разочарование: «Спартак», футбол.

Николай Лемтюгов, эксперт «СЭ» — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Дзюба. 4. Нурмагомедов. 5. Василевский. Команда: сборная России по хоккею на Кубке Карьяла. Тренер: Ротенберг. Легионер: Хартикайнен. Открытие: Худобин. Разочарование: Широков.

Александр Львов — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Большунов. 5. Кучеров. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Семин. Легионер: Влашич. Открытие: Ларионов. Разочарование: «Локомотив», футбол.

Максим Максимов — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Большунов. 4. Василевский. 5. Косторная. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Валиева. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Мария Маркова — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Косторная. 5. Нурмагомедов. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Мусаев. Легионер: Влашич. Открытие: Воронина. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Наталья Марьянчик — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Косторная. 4. Логинов. 5. Нагорный. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Бородавко. Легионер: Азмун. Открытие: Плющенко. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Евгения Матвеева — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Ал.Миранчук. 4. Нагорный. 5. Д.Аверина. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: молодежная сборная России по хоккею. Разочарование: Черчесов.

Антон Муша — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Нурмагомедов. 4. Ян. 5. Кучеров. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Медведев. Разочарование: Гильерме.

Алексей Пахомов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Худобин. 3. Кучеров. 4. Щербакова. 5. Ал.Миранчук. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Мусаев. Легионер: Кабелла. Открытие: Рублев. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Евгений Петров — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Логинов. 4. Нурмагомедов. 5. Кучеров. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Азмун. Открытие: -. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Анастасия Плетнева — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нагорный. 3. А.Аверина. 4. Синицина/Кацалапов. 5. Косторная. Команда: мужская сборная России по спортивной гимнастике. Тренер: Тутберидзе. Легионер: -. Открытие: Мозалев. Разочарование: Самарин.

Юрий Плохотниченко — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Василевский. 4. Рублев. 5. Кучеров. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Брагин. Легионер: Влашич. Открытие: -. Разочарование: сборная России по футболу.

Юрий Полетаев — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Василевский. 3. Медведев. 4. Жирков. 5. Рублев. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Ловрен. Открытие: Рублев. Разочарование: Кокорин.

Екатерина Потапова — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Нурмагомедов. 4. Рублев. 5. Сафонов. Команда: «Локомотив», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Зе Луиш. Открытие: Кукуян. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Игорь Рабинер — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Панарин. 4. Василевский. 5. Худобин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Ларионов. Легионер: Нобоа. Открытие: Гурьянов. Разочарование: устройство российского футбола.

Сергей Разин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Кучеров. 4. Ал.Миранчук. 5. Косторная. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Плющенко. Легионер: Азмун. Открытие: Фомин. Разочарование: Семак.

Анастасия Рацкевич — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Туктамышева. 3. Большунов. 4. Ал.Миранчук. 5. Максименко. Команда: «Спартак», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Влашич. Открытие: Соболев. Разочарование: Дзюба.

Сергей Ревенко — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Ал.Миранчук. 4. Василевский. 5. Трусова. Команда: -. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: Марадишвили. Разочарование: Черчесов.

Алексей Рыбалко — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Рублев. 5. Василевский. Команда: сборная России по хоккею на Кубке Карьяла. Тренер: Ларионов. Легионер: Азмун. Открытие: Валиева. Разочарование: Дзюба.

Павел Садчиков — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Кучеров. 5. Поветкин. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Большунов. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Дмитрий Самбуров — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Рублев. 3. Большунов. 4. Нурмагомедов. 5. Кучеров. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Марат Сафин — Cпортсмены: 1. Худобин. 2. Василевский. 3. Нурмагомедов. 4. Сергачев. 5. Кучеров. Команда: сборная России по хоккею на Кубке Карьяла. Тренер: Ларионов. Легионер: Жиго. Открытие: Кирсанов. Разочарование: «Зенит» в Лиге чемпионов.

Валентин Серегин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Косторная. 4. Кучеров. 5. Василевский. Команда: -. Тренер: Карпин. Легионер: Влашич. Открытие: Медведев. Разочарование: сборная России по футболу.

Андрей Сизякин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Василевский. 3. Нурмагомедов. 4. Кучеров. 5. Дзюба. Команда: ЦСКА, футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Норманн. Открытие: Лесовой. Разочарование: Медведева.

Михаил Скрыль — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Нурмагомедов. 4. Худобин. 5. Ал.Миранчук. Команда: «Авангард», хоккей. Тренер: Ларионов. Легионер: Яшкин. Открытие: Аскаров. Разочарование: А.Заболотный.

Данила Слесарев — Cпортсмены: 1. Кулижников. 2. Сидорова. 3. Квят. 4. Шварцман. 5. Мазепин. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Азмун. Открытие: Шварцман. Разочарование: «Зенит», футбол.

Дмитрий Сливин — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Нурмагомедов. 3. Кучеров. 4. Овечкин. 5. Косторная. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Севастиан Терлецкий — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Нурмагомедов. 4. Овечкин. 5. Ал.Миранчук. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Салихова. Разочарование: Черчесов.

Александр Тихов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Василевский. 4. Воронина. 5. Кучеров. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Ларионов. Легионер: Жиго. Открытие: Худобин. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Иван Торопцев — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Кучеров. 3. Туктамышева. 4. Худобин. 5. Шварцман. Команда: ЦСКА, хоккей. Тренер: Семин. Легионер: Влашич. Открытие: Талалаев. Разочарование: Чалов.

Федор Успенский — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Акинфеев. 3. Кулижников. 4. Д.Аверина. 5. Репилов. Команда: «Ростов-Дон», гандбол. Тренер: Дорофеев. Легионер: Азмун. Открытие: Сорина. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Сергей Фатеев — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Нурмагомедов. 3. Ал.Миранчук. 4. Медведев. 5. Рублев. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Влашич. Открытие: Рублев. Разочарование: Дзюба.

Александр Федоров — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Кучеров. 4. Акинфеев. 5. Кулижников. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Ларионов. Легионер: Влашич. Открытие: Дивеев. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Сергей Федоров — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Кучеров. 4. Овечкин. 5. Косторная. Команда: «Краснодар», футбол. Тренер: Слуцкий. Легионер: Ларссон. Открытие: Мостовой. Разочарование: Кокорин.

Дмитрий Фещенко — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Василевский. 3. Панарин. 4. Ал.Миранчук. 5. Кучеров. Команда: ЦСКА, хоккей. Тренер: Ларионов. Легионер: Хартикайнен. Открытие: Худобин. Разочарование: Бобровский.

Артем Хайруллин — Cпортсмены: 1. Акинфеев. 2. Панарин. 3. Ал.Миранчук. 4. Худобин. 5. Радулов. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Черчесов. Легионер: Влашич. Открытие: Свечников. Разочарование: Оздоев.

Гоша Чернов — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Нурмагомедов. 4. Логинов. 5. Кулижников. Команда: сборная России по керлингу на колясках. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Шварцман. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Никита Черябкин — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Худобин. 4. Ал.Миранчук. 5. Логинов. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Ян. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Александр Чурилин — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Дзюба. 4. Нурмагомедов. 5. Василевский. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Федотов. Легионер: Влашич. Открытие: Косторная. Разочарование: выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

Олег Шамонаев — Cпортсмены: 1. Большунов. 2. Рублев. 3. Ян. 4. Кучеров. 5. Солдатова. Команда: Академия Плющенко. Тренер: А.Нурмагомедов. Легионер: Влашич. Открытие: Халили. Разочарование: Квят.

Алексей Шевченко — Cпортсмены: 1. Худобин. 2. Гурьянов. 3. Шипачев. 4. Капризов. 5. Кравцов. Команда: молодежная сборная России по хоккею. Тренер: Разин. Легионер: Доус. Открытие: Петунин. Разочарование: Задоров.

Юрий Ширинкин — Cпортсмены: 1. Кучеров. 2. Медведев. 3. Ал.Миранчук. 4. Василевский. 5. Нурмагомедов. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Азмун. Открытие: Свечников. Разочарование: Смолов.

Роман Шишов — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Туктамышева. 4. Ал.Миранчук. 5. Кучеров. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тедеско. Легионер: Влашич. Открытие: Валиева. Разочарование: сборная России по футболу.

Ким Щукин — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Медведев. 3. Кучеров. 4. Ян. 5. Ал.Миранчук. Команда: «Зенит», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Влашич. Открытие: Сафонов. Разочарование: Дзюба.

Наталья Юрина — Cпортсмены: 1. Медведев. 2. Косторная. 3. Кучеров. 4. Нурмагомедов. 5. Ал.Миранчук. Команда: «Локомотив», футбол. Тренер: Тедеско. Легионер: Барриос. Открытие: Зобнин. Разочарование: перенос и отмена спортивных событий из-за коронавируса.

Артем Якунин — Cпортсмены: 1. Нурмагомедов. 2. Ал.Миранчук. 3. Радулов. 4. Зобнин. 5. Медведев. Команда: молодежная сборная России по футболу. Тренер: -. Легионер: Хайнс. Открытие: -. Разочарование: ЦСКА, футбол.

Лучший спортсмен России-2020.