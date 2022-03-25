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Сегодня, 07:55

Медведев пока не знает, выступит ли на Уимблдоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что пока не может ответить на вопрос, сыграет ли на Уимблдоне в этом году.

«У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Я стараюсь двигаться от турнира к турниру. Имею в виду, что всегда есть разные условия и положения для того, чтобы играть или не играть. Вот и все, что я хотел сказать. Так будет с каждым турниром.

Сейчас я в Майами. Следующим будет турнир в Монте-Карло, где я на данный момент являюсь участником, и я тоже люблю этот турнир", — цитирует Daily Mail Медведева.

В этом году престижный турнир «Большого шлема» Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

Теннис
Даниил Медведев
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