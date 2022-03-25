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Сегодня, 10:29

«Это непростой вызов для меня». Маррей — о предстоящем матче против Медведева в Майами

Маррей в предвкушении встречи с Медведевым на турнире в Майами
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Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался по поводу противостояния с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

«Разумеется, будет непростой матч. В последних сезонах он невероятно хорошо играет на харде. Он заслужил, чтобы быть на вершине. Это непростой вызов для меня, отличное испытание. После турнира у меня будет много тренировок, и игра с ним станет для меня хорошей проверкой в отношении моей игры и того, над чем необходимо поработать. С нетерпением ожидаю матча», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

За свою карьеру Маррей побеждал на турнире в Майами дважды — в 2009 и 2013 году.

Матч с Медведевым состоится 26 марта в 17.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Энди Маррей
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