Маррей в предвкушении встречи с Медведевым на турнире в Майами

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался по поводу противостояния с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

«Разумеется, будет непростой матч. В последних сезонах он невероятно хорошо играет на харде. Он заслужил, чтобы быть на вершине. Это непростой вызов для меня, отличное испытание. После турнира у меня будет много тренировок, и игра с ним станет для меня хорошей проверкой в отношении моей игры и того, над чем необходимо поработать. С нетерпением ожидаю матча», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

За свою карьеру Маррей побеждал на турнире в Майами дважды — в 2009 и 2013 году.

Матч с Медведевым состоится 26 марта в 17.00 мск.