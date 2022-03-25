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Сегодня, 07:28

Маррей стал соперником Медведева во втором круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Twitter

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Майами обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Британец сделал 9 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге турнира Маррей встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:1

Даниил Медведев
Энди Маррей
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