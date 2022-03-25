Маррей стал соперником Медведева во втором круге турнира в Майами
Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Майами обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Британец сделал 9 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
Во втором круге турнира Маррей встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:1
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