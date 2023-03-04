Медведев победил Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Дубае (ОАЭ).

В финале спортсмен победил своего соотечественника Андрея Рублева в двух сетах — 6:2, 6:2.

Медведев выиграл третий турнир подряд. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:2