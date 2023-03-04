Медведев победил Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Дубае (ОАЭ).
В финале спортсмен победил своего соотечественника Андрея Рублева в двух сетах — 6:2, 6:2.
Медведев выиграл третий турнир подряд. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:2
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