Чесноков считает, что Медведев скоро покинет первую тройку рейтинга ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву будет практически негде набирать рейтинговые очки, поэтому в ближайшее время он потеряет место в первой тройке рейтинга ATP.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки. Причем Синнеру можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева. Надо отметить, что это будет абсолютно заслуженно. Синнер сейчас превратился в Джоковича. Он фантастически играет, никому не проигрывает, у него есть все, чтобы стать не только третьим в мире, но и вообще первым», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Медведев занимает третье место в обновленном рейтинге ATP. Отрыв от идущего четвертым Янника Синнера составляет 695 очков. При этом по итогам недели Медведев потеряет 500 очков из-за отказа защищать титул на турнире в Роттердаме. В прошлом году он в решающем матче соревнований обыграл Синнера.