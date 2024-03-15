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15 марта, 11:18

Медведев — о попадании Руне в него мячом: «Я был взбешен»

Виктория Кравченко
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал стычку с датчанином Хольгером Руне (7:5, 6:4) во время матча 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я не видел, что он извинился [сразу после розыгрыша]. То, что в меня попал мяч, не проблема, такое может случиться. Но обычно говорят «извини» или что-то в этом роде. Я этого не видел, но он извинился. Я не знал. Был взбешен. [Судья на вышке] Карлос сказал мне, что он извинился, Хольгер тоже сказал. И в конце я сам извинился за свою реакцию», — сказал Медведев после матча.

В полуфинале турнира Медведев встретится с американцем Томми Полом.

Даниил Медведев
Хольгер Руне
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