Дибала подарил футболки Медведеву и Звереву после финала Итогового чемпионата ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в своем Twitter рассказал, что после финала Итогового турнира ATP сфотографировался с игроком «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Футболист подарил ему футболку туринского клуба.

«Вы знаете, как сильно я люблю футбол. Было здорово познакомиться с Пауло после матча!» — написал Медведев.

Дибала также сделал снимок и подарил подарок победителю турнира Александру Звереву.

21 ноября россиянин Даниил Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.