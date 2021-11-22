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Дибала подарил футболки Медведеву и Звереву после финала Итогового чемпионата ATP

Дибала встретился с теннисистами Медведевым и Зверевым после финала Итогового чемпионата ATP
10:08
Даниил Медведев и Пауло Дибала. Фото Twitter
Даниил Медведев и Пауло Дибала. Фото Twitter
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев в своем Twitter рассказал, что после финала Итогового турнира ATP сфотографировался с игроком «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Футболист подарил ему футболку туринского клуба.

«Вы знаете, как сильно я люблю футбол. Было здорово познакомиться с Пауло после матча!» — написал Медведев.

Дибала также сделал снимок и подарил подарок победителю турнира Александру Звереву.

21 ноября россиянин Даниил Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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