Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

Первая десятка списка осталась без изменений. Лидером по-прежнему является Новак Джокович. Вторым остается россиянин Даниил Медведев, замыкает первую тройку испанец Рафаэль Надаль. Андрей Рублев — на 7-м месте.

У Аслана Карацева — 27-е место, Карен Хачанов находится на 29-й строчке в рейтинге.

Рейтинг ATP от 28 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10280;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7980;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6120;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4815;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3125...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1965.