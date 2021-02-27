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Медведев и Хачанов узнали соперников в первом круге турнира в Роттердаме

06:49
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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26 февраля состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает официальный сайт турнира.

Третья «ракетка» мира, россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет против серба Душана Лайовича. Еще один российский теннисист, Карен Хачанов, на старте турнира сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой, а вот Андрею Рублеву достался один из победителей квалификации, которая еще продолжается.

Турнир в Роттердаме пройдет с 1 по 7 марта. В случае выхода в финал Даниил Медведев станет второй «ракеткой» мира.

Дополнительная информация:

https://www.abnamrowtt.nl/programma-scores/uitslagen/singles

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