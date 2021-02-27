Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Агент Надаля опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения испанца

11:45
Теги:

Карлос Коста, агент теннисиста Рафаэля Надаля опроверг слова директора турнира ATP в Акапулько (Мексика) Рауля Зурутузы о том, что из-за финансовых проблем в этом году он не может позволить приглашение испанского спортсмена.

«Рафаэль решил пропустить турнир в Акапулько только в связи с состоянием здоровья, графиком и неудобствами. Это слишком длительное путешествие, которое осложняется ограничениями из-за пандемии. Как известно, у Надаля проблемы со спиной после Australian Open, сейчас он лечится», — цитирует Tennis Major Косту.

25 февраля стало известно, что Надаль пропустит турнир в Роттердаме (Нидерланды) из-за проблем со спиной.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/news/atp-tour-news/we-couldnt-afford-nadal-acapulco-director-says-324231.html

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир