Агент Надаля опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения испанца

Карлос Коста, агент теннисиста Рафаэля Надаля опроверг слова директора турнира ATP в Акапулько (Мексика) Рауля Зурутузы о том, что из-за финансовых проблем в этом году он не может позволить приглашение испанского спортсмена.

«Рафаэль решил пропустить турнир в Акапулько только в связи с состоянием здоровья, графиком и неудобствами. Это слишком длительное путешествие, которое осложняется ограничениями из-за пандемии. Как известно, у Надаля проблемы со спиной после Australian Open, сейчас он лечится», — цитирует Tennis Major Косту.

25 февраля стало известно, что Надаль пропустит турнир в Роттердаме (Нидерланды) из-за проблем со спиной.