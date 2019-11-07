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«Машина!» Кержаков оценил фото Хачанова с отпуска на Мальдивах

11:49
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своем Instagram фотографию с отпуска на Мальдивах. 23-летний спортсмен завершил сезон на 17-й строчке в рейтинге ATP.

«Только Мальдивское настроение!» — подписал фото Хачанов.

«Машина!» — ответил бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, который возглавляет юношескую сборную России U-18.

«Это был непростой год для меня». Хачанов подвел итоги сезона

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