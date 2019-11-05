«Это был непростой год для меня». Хачанов подвел итоги сезона

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в финале парного разряда турнира в Париже от Николя Маю и Пьера-Юга Эрбера (4:6, 1:6) опубликовал в своем Instagram фотографию и подвел итоги сезона.

«2019 ATP сезон подошел к концу! — подписал фото Хачанов. — Это был непростой год для меня. Несмотря на то что он был не особо стабильным, я считаю что все равно были успешные и зрелищные матчи. Я благодарен всем тем, кто продолжал меня поддерживать даже тогда, когда у меня была череда поражений. Возможно, в этом году не получилось соответствовать всем вашим и моим ожиданиям, но я верю что со всей моей проделанной работой следущий год принесет еще больше побед! Увидимся в 2020!»

23-летний Хачанов завершил сезон на 17-й строчке в рейтинге ATP.