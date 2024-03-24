Медведев победил Фучовича и вышел в третий круг турнира в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами.
Во втором круге спортсмен обыграл венгра Мартона Фучовича в двух сетах — 6:4, 6:2.
Соперником Медведева в третьем круге станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — Флавио Коболли (Италия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 6:2
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