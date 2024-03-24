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24 марта, 01:57

Медведев победил Фучовича и вышел в третий круг турнира в Майами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами.

Во втором круге спортсмен обыграл венгра Мартона Фучовича в двух сетах — 6:4, 6:2.

Соперником Медведева в третьем круге станет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — Флавио Коболли (Италия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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