Бублик проиграл итальянцу Арнальди во втором круге турнира в Майами
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пройти в третий круг турнира ATP в Майами.
Во втором круге спортсмен уступил итальянцу Маттео Арнальди в двух сетах — 4:6, 1:6.
В третьем круге Арнальди встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 6:4, 6:1
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