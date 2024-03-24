Бублик проиграл итальянцу Арнальди во втором круге турнира в Майами

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пройти в третий круг турнира ATP в Майами.

Во втором круге спортсмен уступил итальянцу Маттео Арнальди в двух сетах — 4:6, 1:6.

В третьем круге Арнальди встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 6:4, 6:1