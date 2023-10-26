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26 октября, 00:22

Маррей вылетел с турнира в Базеле, уступив в трехчасовом матче Этчеверри

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей в трех сетах уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри во втором круге турнира в Базеле — 7:6 (7:5), 3:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут.

Следующим соперником 32-й ракетки мира Этчеверри станет победитель встречи Хольгер Руне (Дания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Теннис
Энди Маррей
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