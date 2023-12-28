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Сегодня, 15:53

Маррей ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал, как долго он намерен выступать на профессиональном уровне.

«Тело старое, но я все еще люблю тренировки и путешествия. Сейчас мне немного сложнее даются отъезды — у меня молодая семья, и это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать», — приводит Daily Express слова теннисиста.

36-летний Маррей является победителем трех турниров «Большого шлема» и 49 турниров ATP. Также британец дважды выигрывал Олимпийские игры в мужском одиночном разряде. На данный момент он занимает 42-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1849691/Andy-Murray-tennis-news
Теннис
Энди Маррей
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