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Дель Потро перенесет очередную операцию

23:32
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Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сообщил, что перенесет еще одну операцию на колене.

«Я сейчас в Чикаго. Консультировался у доктора, а теперь перенесу очередную операцию на колене. Мы пытались использовать методы консервативной терапии, но боль не исчезла. Доктор знает, что я хочу снова играть в теннис и выступить на Олимпиаде. Так что операцию нужно сделать как можно скорее.

Конечно, последние недели были очень сложными. Ничто не дается мне легко после смерти отца. Но я чувствую силу, которую он мне посылает свыше. Надеюсь, что смогу преодолеть эту болезненную ситуацию. Не прекращу попытки вернуться на корт», — написал Дель Потро в Instagram.

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