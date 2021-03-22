Дель Потро перенесет очередную операцию
23:32
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сообщил, что перенесет еще одну операцию на колене.
«Я сейчас в Чикаго. Консультировался у доктора, а теперь перенесу очередную операцию на колене. Мы пытались использовать методы консервативной терапии, но боль не исчезла. Доктор знает, что я хочу снова играть в теннис и выступить на Олимпиаде. Так что операцию нужно сделать как можно скорее.
Конечно, последние недели были очень сложными. Ничто не дается мне легко после смерти отца. Но я чувствую силу, которую он мне посылает свыше. Надеюсь, что смогу преодолеть эту болезненную ситуацию. Не прекращу попытки вернуться на корт», — написал Дель Потро в Instagram.
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