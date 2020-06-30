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Марк Россе: «Отец Джоковича портит мир тенниса»

30 июня 2020, 16:15
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Швейцарец Марк Россе поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче. Серб и ряд других игроков заразились коронавирусом на его выставочных турнирах.

— Новак — интересная личность, — цитирует Россе Bluewin.— Все сомневаются в любых его словах. Лично я не осуждаю Джоковича, потому что у каждого свои убеждения. Но он остается загадкой для меня.

А вот высказывания его отца мне не нравятся. Нельзя так говорить о других теннисистах. Любишь ты сына или нет — нельзя. Это глупо. Если бы мой отец так себя вел, я бы его избил. Отец Новака портит мир тенниса.

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