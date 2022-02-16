Аслан Карацев победил во втором круге турнира в Марселе
Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге соревнований в Марселе победил датчанина Хольгера Руне. Россиянин одолел соперника в двух сетах — 6:3, 7:6.
За 2 часа 8 минут матча Аслан сделал два эйса и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Хольгер один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, трижды допустив двойную ошибку.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия, 4) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:3, 7:6 (7:1)
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