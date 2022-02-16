Аслан Карацев победил во втором круге турнира в Марселе

Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге соревнований в Марселе победил датчанина Хольгера Руне. Россиянин одолел соперника в двух сетах — 6:3, 7:6.

За 2 часа 8 минут матча Аслан сделал два эйса и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Хольгер один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, трижды допустив двойную ошибку.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 4) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:3, 7:6 (7:1)