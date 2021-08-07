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Макдональд сыграет с Нисикори в полуфинале турнира в Вашингтоне

06:52
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Американский теннисист Маккензи Макдональд пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне. В двух сетха он переиграл соотечественника Дениса Кудлу — 6:3, 6:2.

Следующим соперником американца будет японец Кеи Нисикори.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маккензи Макдональд (США) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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