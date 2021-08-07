Макдональд сыграет с Нисикори в полуфинале турнира в Вашингтоне
06:52
Американский теннисист Маккензи Макдональд пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне. В двух сетха он переиграл соотечественника Дениса Кудлу — 6:3, 6:2.
Следующим соперником американца будет японец Кеи Нисикори.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маккензи Макдональд (США) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:2
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