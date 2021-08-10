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Tokyo 2020
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Хачанов победил Норри в первом круге турнира в Торонто и сыграет с Карацевым

20:50
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге одиночного разряда турнира ATP в Торонто обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 5:7, 6:4).

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с другим россиянином Асланом Карацевым.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 5:7, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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