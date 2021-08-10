Хачанов победил Норри в первом круге турнира в Торонто и сыграет с Карацевым
20:50
Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге одиночного разряда турнира ATP в Торонто обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 5:7, 6:4).
Во втором круге турнира Хачанов сыграет с другим россиянином Асланом Карацевым.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:4, 5:7, 6:4
Читайте также
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю