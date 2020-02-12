Россиянин Карен Хачанов рассказал о взаимоотношениях с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Все вместе они принимают участие на турнире в Роттердаме (Голландия).

— Мы лучшие друзья, — цитирует россиянина De Telegraaf. — Они присутствовали на моей свадьбе, многое делаем вместе. Знаем друг друга с десяти лет. Поднимаем друг друга на более высокий уровень. Можем поблагодарить друг друга за то, где мы сейчас находимся. Время покажет, кто лучше.

Хачанов и Рублев накануне вышли во второй раунд турнира, Медведев еще не играл.