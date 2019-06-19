Лопес на старте турнира в Лондоне обыграл Фучовича

Испанец Фелисиано Лопес в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания) одержал волевую победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.
Во втором круге Лопес встретится с третьей ракеткой турнира Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Фелисиано Лопес (Испания, WC) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
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