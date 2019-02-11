Лондеро выиграл первый титул в карьере, победив в Кордобе Пелью

Аргентинский теннисист Хуан Игнаисо Лондеро в финале турнира АТР в Кордобе обыграл своего соотечественника Гвидо Пелью - 3:6, 7:5, 6:1.
Лондеро выиграл первый трофей АТР в карьере. Пелья потерпел четвертое поражение из четырех в финалах тура.
В парном разряде победу одержали чех Роман Ебавы и аргентинец Андрес Мольтени.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) - Гвидо Пелья (Аргентина, 8) - 3:6, 7:5, 6:1
Парный разряд
Финал
Роман Ебавы/Андрес Мольтени (Чехия/Аргентина, 3) - Максимо Гонсалес/Орасио Себальос (Аргентина, 1) - 6:4, 7:6
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