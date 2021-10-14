Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что может сняться с Кубка Кремля после поражения от Григора Димитрова (6:4, 4:6, 3:6) в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«В ближайшее время мне нужно решить, что я буду делать, потому что я договорился об участии в турнире в Москве, а он уже на следующей неделе. Я согласился сыграть там, потому что это мой родной город, к тому же я не выступал там с 2018 года. Я должен принять решение в пятницу. Если честно, я очень устал за турнир в Индиан-Уэллсе, я не мог сказать об этом до матча с Димитровым. Есть проблемы, связанные с физическим состоянием. Посмотрим, смогу ли я сыграть в Москве. Мне нужно позаботиться о своем теле, но я в любом случае собираюсь поехать в Москву, а там уже пойму, смогу ли я играть», — приводит Tennis Kafe слова Медведева.

Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября.