Керри вышел в финал турнира в Истборне, обыграв Фаббиано

Американец Сэм Керри вышел в финал турнира в Истборне (Великобритания), обыграв итальянца Томаса Фаббиано – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 48 минут.

В финале Керри сыграет с победителем противостояния Тэйлор Фритц (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Сэм Керри (США) – Томас Фаббиано (Италия, Q) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3