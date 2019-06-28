Керри вышел в финал турнира в Истборне, обыграв Фаббиано

Американец Сэм Керри вышел в финал турнира в Истборне (Великобритания), обыграв итальянца Томаса Фаббиано – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 48 минут.
В финале Керри сыграет с победителем противостояния Тэйлор Фритц (США) – Кайл Эдмунд (Великобритания).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 684 080 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Сэм Керри (США) – Томас Фаббиано (Италия, Q) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
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