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Сегодня, 16:57

Норри стал соперником Карацева в четвертьфинале турнира в Китае

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Британец Кэмерон Норри в матче второго круга на турнире в Чжухае в двух сетах победил австралийца Марка Полманса. Встреча продолжалась 78 минут.

В четвертьфинале Норри сыграет против россиянина Аслана Карацева, который обыграл другого представителя Великобритании Энди Марррея.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Марк Полманс (Австралия, Q) — 6:0, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/zhuhai/2023/
Аслан Карацев
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