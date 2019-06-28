Кецманович вышел в финал турнира в Анталье, обыграв Томпсона почти за 3 часа

Серб Миомир Кецманович вышел в финал турнира в Анталье (Турция), обыграв в трех сетах австралийца Джордана Томпсона – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа и 50 минут.

В финале Кецманович встретится с победителем противостояния Пабло Карренья-Буста (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия).

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 445 690 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Миомир Кецманович (Сербия) – Джордан Томпсон (Австралия, 3) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)