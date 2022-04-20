Сафиуллин снялся с турнира в Белграде перед матчем с Хачановым

Роман Сафиуллин снялся с турнира в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин снялся с турнира в Белграде.

Как сообщает на официальном сайте турнира, спортсмен решил не принимать участие в соревнованиях из-за травмы правой ноги.

Сегодня, 20 апреля, Сафиуллин должен был сыграть во втором круге турнира с Кареном Хачановым. Таким образом, Хачанов проходит в четвертьфинал без борьбы, где сыграет с победителем матча Тьяго Монтейро — Филип Краинович.

В первом круге турнира в Белграде Сафиуллин победил Микаэля Имера из Швеции со счетом 7:5, 6:0.