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Сегодня, 16:35

Сафиуллин снялся с турнира в Белграде перед матчем с Хачановым

Роман Сафиуллин снялся с турнира в Белграде
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин снялся с турнира в Белграде.

Как сообщает на официальном сайте турнира, спортсмен решил не принимать участие в соревнованиях из-за травмы правой ноги.

Сегодня, 20 апреля, Сафиуллин должен был сыграть во втором круге турнира с Кареном Хачановым. Таким образом, Хачанов проходит в четвертьфинал без борьбы, где сыграет с победителем матча Тьяго Монтейро — Филип Краинович.

В первом круге турнира в Белграде Сафиуллин победил Микаэля Имера из Швеции со счетом 7:5, 6:0.

Источник: https://serbiaopen.org/safiullin-se-povukao/
Теннис
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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