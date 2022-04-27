Кецманович обыграл Альтмайера во втором круге турнира в Мюнхене
Сербский теннисист Миомир Кецманович во втором круге турнира в Мюнхене обыграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Серб сделал один эйс и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.
В третьем круге Кецманович встретится с победителем матча Райлли Опелка (США) — Оскар Отте (Германия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by American Express
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Миомир Кецманович (Сербия, 7) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:2, 6:4
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