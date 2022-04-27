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Сегодня, 16:07

Зверев проиграл 70-й ракетке мира во втором круге турнира в Мюнхене

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне во втором круге турнира ATP 250 в Мюнхене.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Зверев занимает третье место в рейтинге ATP, Руне находится на 70-й позиции.

В четвертьфинале датчанин сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Максим Кресси (США).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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