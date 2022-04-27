Зверев проиграл 70-й ракетке мира во втором круге турнира в Мюнхене
Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне во втором круге турнира ATP 250 в Мюнхене.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 3:6, 2:6.
Зверев занимает третье место в рейтинге ATP, Руне находится на 70-й позиции.
В четвертьфинале датчанин сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Максим Кресси (США).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open by American Express
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 6:2
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