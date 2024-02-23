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23 февраля, 06:55

Рууд вышел в полуфинал турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 7 минут. Рууд реализовал 3 брейк-пойнта из 3.

Четвертый «сеяный» вышел в полуфинал и сыграет с победителем матча Александар Ковачевич (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия, 8) — Алекс Микельсен (США) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:5

Теннис
Каспер Рууд
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