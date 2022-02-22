Карреньо-Буста обыграл Отте и вышел во второй круг турнира в Акапулько
Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл немца Оскара Отте в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько.
Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. Карреньо-Буста сделал два эйса и совершил одну двойную ошибку. Немецкий теннисист совершил 8 эйков и четыре двойные ошибки.
Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Джон Миллмэн (Австралия) — Маркос Гирон (США).
Карреньо-Буста занимает 17-е место в рейтинге ATP, Отте находится на 82-й позиции.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:2, 6:4
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