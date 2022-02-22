Карреньо-Буста обыграл Отте и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл немца Оскара Отте в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько. Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. Карреньо-Буста сделал два эйса и совершил одну двойную ошибку. Немецкий теннисист совершил 8 эйков и четыре двойные ошибки. Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Джон Миллмэн (Австралия) — Маркос Гирон (США). Карреньо-Буста занимает 17-е место в рейтинге ATP, Отте находится на 82-й позиции. Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:2, 6:4