Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:24

Карреньо-Буста обыграл Отте и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Анна Горшкова
Корреспондент

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл немца Оскара Отте в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4. Карреньо-Буста сделал два эйса и совершил одну двойную ошибку. Немецкий теннисист совершил 8 эйков и четыре двойные ошибки.

Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Джон Миллмэн (Австралия) — Маркос Гирон (США).

Карреньо-Буста занимает 17-е место в рейтинге ATP, Отте находится на 82-й позиции.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
0
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маррей заявил, что согласен с решением Джоковича не прививаться и пропускать турниры «Большого шлема»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости