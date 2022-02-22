У теннисиста Козлова случились судороги в ногах во время матча с Димитровым на турнире в Акапулько
Американский теннисист Стефан Козлов во время матча первого круга турнира ATP 500 в Акапулько против Григора Димитрова упал после розыгрыша.
У спортсмена случились судороги обеих ног во втором сете. Подняться игроку помогли подбежавшие врачи, которые позже оказали Козлову необходимую медицинскую помощь.
Американский теннисист в итоге смог продолжить матч, но проиграл Дмитрову со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту и стала самой длинной в истории турнира в Акапулько.
24-летний Козлов является двукратным финалистом юниорских турниров «Большого шлема».
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