У теннисиста Козлова случились судороги в ногах во время матча с Димитровым на турнире в Акапулько

Американский теннисист Стефан Козлов во время матча первого круга турнира ATP 500 в Акапулько против Григора Димитрова упал после розыгрыша.

У спортсмена случились судороги обеих ног во втором сете. Подняться игроку помогли подбежавшие врачи, которые позже оказали Козлову необходимую медицинскую помощь.

Absolutely crazy scenes in Acapulco, and @GrigorDimitrov never forgets how to be a great sport.



AMAZING — and we hope Stefan Kozlov is okay. ?#AMT2022 pic.twitter.com/ZFtoF2lllA — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022

Американский теннисист в итоге смог продолжить матч, но проиграл Дмитрову со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту и стала самой длинной в истории турнира в Акапулько.

24-летний Козлов является двукратным финалистом юниорских турниров «Большого шлема».