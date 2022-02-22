Маррей заявил, что согласен с решением Джоковича не прививаться и пропускать турниры «Большого шлема»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал слова Новака Джоковича, который заявил, что не намерен прививаться и готов пропускать из-за этого турниры.

«Я не согласен с его решением. Ему было бы гораздо проще, если бы он привился. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в которой он очутился. Мы знаем друг друга с детства. И мне не нравится видеть такое. Для тенниса было бы лучше, если бы он выступал на всех крупных турнирах», — приводит слова Маррея Daily Express.

Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет.

34-летний теннисист 20 раз одерживал победу на турнирах «Большого шлема», столько же у Роджера Федерера. 21 титул «Большого шлема» у Рафаэля Надаля.