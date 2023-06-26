Карен Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться
Вице-чемпион Олимпиады-2022, 11-я ракетка мира Карен Хачанов в интервью «СЭ» поделился своими предпочтениями в литературе и кинематографе.
— Есть ли фильм, который вы готовы пересматривать?
— «Крестный отец», «Лицо со шрамом». Из последних понравился «Джентльмены». Вообщ, мне нравится творчество Гая Ричи. Все его фильмы с особым замыслом. Вроде бы и боевики, но не банальные.
— Фильм, который заставил прослезиться?
— «Побег из Шоушенка» и «Человек дождя».
— На какую тему вы бы сняли документальный фильм?
— Наверное, про себя (смеется). Как бы это эгоистично ни звучало. Если бы реально захотел больше раскрыться и показать свою карьеру, то это был бы интересный материал.
— Книга, которую бы взяли с собой на необитаемый остров?
— Пожалуй, выбрал бы один из романов Эриха Марии Ремарка.
— Кто ваш любимый литературный герой?
— Не могу выбрать одного.
Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.