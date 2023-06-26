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Сегодня, 10:45

Карен Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Вице-чемпион Олимпиады-2022, 11-я ракетка мира Карен Хачанов в интервью «СЭ» поделился своими предпочтениями в литературе и кинематографе.

— Есть ли фильм, который вы готовы пересматривать?

— «Крестный отец», «Лицо со шрамом». Из последних понравился «Джентльмены». Вообщ, мне нравится творчество Гая Ричи. Все его фильмы с особым замыслом. Вроде бы и боевики, но не банальные.

— Фильм, который заставил прослезиться?

— «Побег из Шоушенка» и «Человек дождя».

— На какую тему вы бы сняли документальный фильм?

— Наверное, про себя (смеется). Как бы это эгоистично ни звучало. Если бы реально захотел больше раскрыться и показать свою карьеру, то это был бы интересный материал.

— Книга, которую бы взяли с собой на необитаемый остров?

— Пожалуй, выбрал бы один из романов Эриха Марии Ремарка.

— Кто ваш любимый литературный герой?

— Не могу выбрать одного.

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

Полностью интервью Карена Хачанова читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Карен Хачанов
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