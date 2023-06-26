Хачанов о любимых видах спорта, помимо тенниса: «Особо выделю «Формулу-1»

Вице-чемпион Олимпиады-2022, 11-я ракетка мира Карен Хачанов в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится смотреть по ТВ гольф и «Формулу-1».

— По телевизору больше любите смотреть теннис или другой вид спорта?

— Смотрю футбол, баскетбол, теннис. Еще гольф. Сам я не проникся играть, но смотреть этот вид спорта по ТВ — большое удовольствие. Особо выделю «Формулу-1». Конечно, не смотрю все этапы, но знают пилотов, слежу за расстановкой сил.

— Есть любимый пилот, команда?

— Одного фаворита у меня нет. В детстве болел за Михаэля Шумахера и его «Феррари». Ассоциация с гонками была связана именно с ним. Потом симпатии переключились на Льюиса Хэмилтона и «Мерседес». Последние несколько лет всех разрывает Макс Ферстаппен и «Ред Булл», но не могу сказать, что мои симпатии на их стороне. Мне просто нравится вид спорта. Интересны сами машины, как их производят. Хотелось бы как-нибудь побывать в боксах, посмотреть на работу механиков. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем наблюдать за гонкой с трибуны. Кстати, я ни разу не был на этапе. Наши календари постоянно пересекаются, — сказал Хачанов «СЭ».

Ранее 27-летний россиянин из-за частичного перелома кости крестца снялся с Уимблдона-2023.

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