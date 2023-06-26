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Сегодня, 14:42

Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Мальорке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл Абдуллу Шелбайха из Иордании в первом круге турнира в Мальорке — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

В следующем круге 25-летний россиянин сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес (Испания, 7) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Абдулла Шелбайх (Иордания, Q) — 6:1, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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