Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Мальорке
Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл Абдуллу Шелбайха из Иордании в первом круге турнира в Мальорке — 6:1, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем круге 25-летний россиянин сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес (Испания, 7) — Ллойд Харрис (ЮАР, Q).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 915 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Абдулла Шелбайх (Иордания, Q) — 6:1, 6:4
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