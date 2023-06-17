Карацев вышел в финал квалификации турнира в Галле

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации травяного турнира категории ATP 500 в Галле (Германия).

В стартовом матче квалификации 48-я ракетка мира обыграл 163-ю ракетку мира, представителя Германии Максимильяна Мартерера со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты.

За выход в основную сетку турнира в Галле Карацев сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным.

Основной турнир в Галле пройдет с 19 по 25 июня.