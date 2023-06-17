Тиафо обыграл Фучовича и вышел в финал турнира в Штутгарте
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прошел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).
В полуфинале спортсмен обыграл венгра Мартона Фучовича в двух сетах — 6:3, 7:6 (13:11).
Соперником Тиафо в финале станет победитель матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша, 4).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 718 410 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 6:3, 7:6 (13:11)
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