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Сегодня, 14:28

Тиафо обыграл Фучовича и вышел в финал турнира в Штутгарте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прошел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале спортсмен обыграл венгра Мартона Фучовича в двух сетах — 6:3, 7:6 (13:11).

Соперником Тиафо в финале станет победитель матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша, 4).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 6:3, 7:6 (13:11)

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