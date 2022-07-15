Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде. В 1/4 финала он переиграл Ласло Джере из Сербии в двух сетах — 7:5, 6:4.
За выход в финал россиянин поспорит с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:4
Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4
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