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Сегодня, 21:38

Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде. В 1/4 финала он переиграл Ласло Джере из Сербии в двух сетах — 7:5, 6:4.

За выход в финал россиянин поспорит с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:4

Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Андрей Рублев
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