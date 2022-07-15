Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде. В 1/4 финала он переиграл Ласло Джере из Сербии в двух сетах — 7:5, 6:4.

За выход в финал россиянин поспорит с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:4

Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4